Banca e energia levam PSI 20 para terreno negativo

O PSI 20 negoceia esta quarta-feira em terreno negativo, pressionado pelos setores da banca e da energia e tendo invertido a tendência de abertura. O principal índice bolsista nacional desce 0,28% para 5.304,46 pontos, com 13 cotadas no vermelho, quatro no verde e duas inalteradas.

A liderar as perdas no PSI 20 estão as Unidades de Participação do Fundo de Participação do Montepio Geral, que caem 5,95% para 0,5850 euros, enquanto as ações do BCP caem 0,86% para 0,2315 euros.

Na energia, a EDP perde 0,28% para 3,2480 euros por ação e a EDP Renováveis desliza 0,24% para 6,9800 euros por ação. Esta terça-feira, as duas empresas terminaram a sessão com ganhos, a recuperar das quedas das sessões anteriores, depois de o CEO da casa-mãe, António Mexia ter explicado, em conferência de imprensa, que a EDP não recebeu benefícios em 2004 com a transformação dos contratos de aquisição de energia.