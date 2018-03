Baltazar Dias exibe ‘O documentário do Teatro’

O Teatro Municipal Baltazar Dias exige, este domingo, ‘O documentário do teatro’ de Cristina Vieira e Duarte Nuno.

Detentora de vários prémios e nomeações, Cristina Vieira lançou o seu primeiro trabalho em janeiro de 2015, um vídeo criado para o projecto ‘Nuno & The End’ do músico Nuno Filipe sob o título ‘No One Knows I’m Here’.

Esta criação valeu a Cristina Vieira o prémio de melhor conceito em Portland, nos EUA, e uma menção honrosa no mesmo Festival (CTLPDX International Film Festival). Foi ainda seleccionada para concorrer a melhor videoclipe no Lionshead Film Festival, no Plum Tuckered Film Festival, no Underground Film Festival e no OZARK SHORTS. Por cá concorreu no FARCUME e em Espanha no I Filmaker International Film Festival (Marbella).