Bairros Sociais da Madeira recebem rastreios gratuitos

O Complexo Habitacional de Santa Luzia vai receber a partir desta quinta-feira rastreios gratuitos visuais, auditivos e para doenças cardiovasculares no âmbito do projeto ‘Viver com Saúde’. Ribeira Grande (19 junho), Comandante Camacho de Freitas (20 junho), Nazaré (22 junho), Hospital (26 junho), Nogueira (27 junho), Torre (29 junho) serão outros locais a beneficiar desta iniciativa durante este mês.

O ‘Viver com Saúde’ tem por objetivo estimular comportamentos saudáveis e prevenir a doença junto dos residentes nos complexos habitacionais sob gestão da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM).

Os rastreios visuais e auditivos contam com a parceria da Alberto Oculista. durante a iniciativa vão decorrer também sessões de esclarecimento e aconselhamento às famílias.