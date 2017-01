Bagão Félix apoia Fernando Medina na corrida à Câmara de Lisboa

Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, António Bagão Félix elogia a candidatura de Assunção Cristas à Câmara de Lisboa, mas defende que o atual presidente, o socialista Fernando Medina, tem feito um bom trabalho que deve continuar.

“Não sei quais vão ser os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, mas à partida simpatizo com a ideia de continuar Fernando Medina, que tem sido um bom presidente. É um jovem político, e toda a gente comete erros, mas é uma pessoa ativa, que em meu entender está a fazer uma boa gestão na câmara de Lisboa”, considera o antigo ministro das Finanças no governo de Santana Lopes, que resultou de um entendimento entre o PSD e o CDS-PP.

Questionado sobre o apoio a um socialista, quando o CDS tem uma candidata à autarquia lisboeta, Bagão Félix esclarece que “não está em causa Assunção Cristas, mas para votar numa autarquia voto em pessoas. Por acaso o Fernando Medina é do Partido Socialista, podia não ser. Acho que tem feito um bom trabalho”.

Sobre o Novo Banco, o democrata cristão entende que nenhuma das soluções em cima da mesa serve os interesses do Estado e defende que a instituição permaneça nas mãos do Fundo de Resolução mais algum tempo.

“Tudo considerado, o que é preferível? Continuar mais algum tempo com uma boa gestão profissional com o capital possuído pelo Fundo de Resolução, que também é uma entidade pública. Implica negociar um prolongamento do prazo com a Comissão Europeia. A nacionalização não faz sentido porque o banco está indiretamente nacionalizado através do Fundo de Resolução para o qual o Estado injetou grande parte da verba e que faz parte do perímetro orçamental”, afirma à TSF e DN.

Quanto à polémica Taxa Social Única (TSU), Bagão Félix, que já assumiu a pasta do Trabalho e Segurança Social, considera que o governo foi imprudente na negociação da medida. O antigo ministro considera que o Governo, conhecendo a posição do Bloco de Esquerda e do PCP, deveria ter negociado com o PSD para garantir a viabilidade do acordo alcançado na concertação social.

“O governo foi imprudente. Não tratou da concertação política, e até sabia de antemão que os partidos que são seus companheiros na coligação que o sustenta se oporiam à medida. Nesse sentido, deveria ter iniciado conversações com o PSD, que era o único partido que pela abstenção faria aprovar esta medida, e isso não aconteceu”, critica.