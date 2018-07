BAE Systems contra a Navantia: e se, afinal, o Brexit ajudar a ganhar contratos?

As ligações entre o Reino Unido e a Austrália são antigas e sólidas, mas quando o negócio é números, os decisores costumam optar pela crueza dos números, em detrimento das melhoras páginas da História – por muito significativas que elas sejam.

Ou então não, se se observar este caso, que pode vir a ser exemplar: a Marinha australiana abriu um concurso internacional para a construção de nove fragatas antisubmarinos e o grupo escolhido foi o britânico BAE Systems, que assim venceu a apertada concorrência dos espanhóis da Navantia.

Qual a razão da vitória? O Brexit, segundo Michael Shoebridge, analista do Instituto de Política Estratégica, um organismo australiano de pesquisa e análise. Para aquela entidade e para além do facto de a cooperação entre o Reino Unido e a Austrália na áreas da defesa ser antiga, “há também muitas emoções em torno do Brexit, o que pode ter desempenhado um papel importante“ no desfecho do negócio.