Avizinha-se uma guerra comercial entre os EUA e a China?

A chegada de Donald Trump à Casa Branca instigou os analistas a enumerarem as empresas que beneficiam de um eventual aumento das tensões entre as duas maiores potências económicas mundiais, bem como as que podem sair prejudicadas.

A incerteza em torno das estratégias da administração Trump prevalece mesmo após o discurso inaugural na tomada de posse. Porém, existe uma certeza que vem de fora: a China irá retaliar contra as medidas protecionistas, através de planos de contingência. Além disto, a China é um exemplo histórico de uma nação que aplicou medidas contra o Japão aquando do período de tensões em 2012.

O boicote generalizado aos produtos norte-americanos na China é uma hipótese já abordada pelos analistas. Entre as principais marcas de renome que podem ser boicotadas estão a Ford, a General Motors, a Nike, e a Tiffany & Co., enquanto as sanções dos EUA poderiam colocar os exportadores chineses de produtos eletrónicos sob pressão, como as reconhecidas Lenovo e ZTE, de acordo com a Credit Suisse Group AG. Perante este cenário, os concorrentes internos poderão ganhar com um comércio diminuído.