“Aviso DBRS: Nacionalizar Novo Banco pode afectar rating do País”

A agência canadiana DBRS considera que uma eventual nacionalização do Novo Banco poderia piorar o rating de Portugal. A possibilidade foi admitida, ontem, à SIC Notícias que dá conta do recado da única das quatro maiores agências que tem o “rating” da dívida nacional em grau de investimento.

Segundo a SIC Notícias, a DBRS considera que seria “muito difícil” aprovar o plano de nacionalização pelo Banco Central Europeu (BCE) e por Bruxelas”. Recorde-se que o Governo tem até agosto deste para vender o Novo Banco, tendo-se comprometido com Bruxelas em avançar para uma “liquidação ordeira” se não fechar o dossier até esta data.

Esta semana, em entrevista à Reuters, o ministro das Finanças reafirmou que o foco neste momento continua na venda do Novo Banco. O Banco de Portugal escolheu a proposta do fundo americano Lone Star para prosseguir as negociações, mas a oferta é baixa e exige garantias do Estado que o Governo já classificou de indesejáveis e o banco central já sinalizou como condicionante.