Avião militar com 116 pessoas a bordo desaparece no Myanmar

Um avião militar com 116 pessoas a bordo saiu esta quarta-feira de manhã dos radares de controlo aéreo no Myanmar e desconhecesse qual o seu paradeiro neste momento. O veículo terá desaparecido entre a cidade de Myeik, no sul do país, e a antiga capital do Myanmar, Yangon.

“A comunicação foi perdida repentinamente às 13h35 locais (07h35 em Portugal) quando atingiu cerca de 20 milhas (32 quilómetros) a oeste da cidade de Dawei, no sudeste de Myanmar”, afirmam as autoridades do país em comunicado.

No avião seguiam 105 passageiros e 11 tripulantes. As operações de buscas e de resgate já foram acionadas.

As últimas informações dão conta de que vários destroços foram encontrados no mar.

#BREAKING Debris from Myanmar military plane found in sea, official says — AFP news agency (@AFP) June 7, 2017

(em atualização)