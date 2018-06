Aveleda investe sete milhões em Ponte de Lima

A Aveleda, empresa líder na Região dos Vinhos Verdes, apostou em mais um projeto na região demarcada, “que se insere no plano estratégico de desenvolvimento e sustentabilidade agrícola da empresa”, refere a administração em comunicado.

Tanto pela sua dimensão como pelas diferentes vertentes do projeto, o investimento, que ascenderá aos sete milhões de euros nos próximos três anos, “reveste-se de grande importância económica e social para a região”.

O projeto prevê a plantação de cerca de 200 hectares de vinha na aldeia de Cabração, concelho de Ponte de Lima, “passando a ser o mais relevante projeto desenvolvido, até hoje, na Região Demarcada dos Vinhos Verdes”.

A Aveleda é a maior empresa de vinhos verdes, mas o seu anterior investimento foi no setor dos vinhos do Douro, através da aquisição da Quinta Vale D. Maria, localizada no vale do Rio Torto, no Cima Corgo, pertencente a Cristiano van Zeller. A aquisição foi saldava em parte em numerário e noutra parte em ações da Aveleda – pelo que Cristiano van Zeller passou a ser acionista do grupo, sem contudo assumir um lugar no conselho de administração.

Já em 2016 a Aveleda comprou 50 hectares de vinha no Douro Superior, em Moncorvo, como forma de reforçar a sua posição na produção de vinhos da região mais procurada do país.

A aposta nos vinhos premium por parte da Aveleda também se estende à Bairrada – o grupo tem ali a Quinta da Aguieira, numa região que encerra um enorme potencial em termos de produção. Não sendo uma das regiões mais procuradas pelo grande consumo, o certo é que os vinhos premium oriundos da Bairrada são distinguidos, segundo a própria Aveleda, com uma procura de nicho que o grupo pretende assegurar.