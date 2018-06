Avaliações bancárias das casas sobem para 1.176 euros por metro quadrado, novo máximo de sete anos

O valor médio das avaliações bancárias feitas no âmbito de pedidos de crédito para a compra de casa aumentou cinco euros em maio, face a abril, para 1.176 euros por metro quadrado, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor renova, pelo quarto mês consecutivo, máximos dos últimos sete anos.

Esta evolução é explicada pelo comportamento no mercado dos apartamentos, em que o valor médio de avaliação aumentou oito euros, para 1.232 euros por metro quadrado, enquanto no segmento as moradias o valor médio se manteve em 1.074 euros.

Face a maio do ano passado, o valor médio das avaliações bancárias aumentou 5,85%, o que representa uma subida de 65 euros.

Algarve e Alentejo em alta

A maior subida mensal registou-se no Algarve, com um aumento de 1,4% do valor médio das avaliações, evolução que representa mais do triplo do passo de 0,42% verificado no conjunto do mercado nacional. No Alentejo, o metro quadrado aumentou 0,8%.

A Região Autónoma dos Açores foi a única em que se registou uma descida, de 1,7%.