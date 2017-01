A avaliação dos comentadores ao professor Marcelo Rebelo de Sousa

PEDRO BORGES DE LEMOS

Advogado “Ele fundamentalmente atraiu consensos, é menos institucional e mais próximo das pessoas. Tem procurado acordos ao nível da concertação social e potenciado o diálogo político e educativo. No entanto, tem apelado a consensos setoriais de regime que nem sempre têm sido conseguidos. Este é um ponto que deve ser reavaliado pelo Governo e é fundamental que seja alcançado para que o interesse nacional não seja posto em causa. Deve manter o mesmo registo, diálogo e convergência” Classificação: Muito bom

Nota (0 a 20): 18 valores

AGOSTINHO LOPES

Membro do Comité Central do PCP “Assimilo a diferença radical da função presidencial face ao anterior inquilino de Belém. É dinâmico, extrovertido e aproximou-se da população. No quadro desta intervenção surgem-nos algumas preocupações. A primeira são as intervenções nos limites das competências dos órgãos de soberania. A segunda é uma posição acomodatícia dos constrangimentos impostos sobre a União Europeia, o que é profundamente contraditório em matéria de crescimento económico, emprego e contas públicas.” Classificação: Suficiente, mas não quer atribuir nota

PEDRO SILVA PEREIRA

Eurodeputado “É francamente positivo o balanço a fazer do primeiro ano de mandato do atual Presidente da República. Mesmo não resistindo à tentação de comentar diariamente os mais variados assuntos, o Prof. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou compreender bem a natureza da função presidencial, assumindo-se como Presidente de todos os portugueses e fator de unidade nacional, acima dos interesses partidários.

O mais positivo, sem dúvida, foi ter contribuído para uma notória descrispação da sociedade portuguesa e para uma maior proximidade entre os cidadãos e as instituições políticas, o que é fundamental em democracia. Destacou-se, também, pela defesa da estabilidade e do diálogo social, bem como por uma exemplar cooperação política com o Governo, sobretudo quando esteve em causa a defesa do interesse nacional. Em contraste com o seu antecessor, deu sinais de respeitar igualmente o papel do Parlamento no nosso sistema democrático de governo. Finalmente, teve uma interpretação correta e bastante contida do poder de veto, rejeitando abusar desse seu poder apenas para fazer valer convicções pessoais, designadamente de ordem moral ou religiosa.

Mais negativo, porventura, foi o excesso de pronunciamentos sobre a vida política e social quotidiana, muitas vezes num registo de grande informalidade, com risco permanente de invasão da esfera de competências dos outros órgãos de soberania e, sobretudo, de banalização da palavra do Presidente.

É muito cedo para dar nota ao Presidente: o exame ainda está para vir.” Classificação: Positiva, mas não quer atribuir nota

ISABEL JONET

Presidente do Banco

Alimentar Contra a Fome “Avaliar o primeiro ano de mandato de um ponto de vista do impacto na sociedade – o único para o qual tenho competência – é tarefa fácil quando foi feita uma opção clara de aproximar a mais alta figura do Estado de todas as pessoas, de todos os setores, com uma impressionante e constante presença física e mediática em eventos de Norte a Sul do país. A presença afetiva e atenta foi uma realidade e contribuiu para reduzir tensões e até alterar a ideia de que quem decide nos gabinetes não tem necessariamente a noção do país real. Mas contribuiu também para dar visibilidade a ideias, iniciativas e projetos das mais diversas áreas – do desporto à cultura, da solidariedade à economia, do ensino ao ambiente – que muitas vezes não conseguem ser vistos ou conhecidos. Esta presença tem certamente exigido um enorme esforço físico e elevados sacrifícios pessoais, por um ideal de serviço público e verdadeira cidadania ativa. Gosta de Portugal e dos portugueses e está empenhado em mostrá-lo.” Classificação: Muito bom

Nota (0 a 20): 18 valores

MARIA DE BELÉM

Jurista “Muita presença e próximo das pessoas. Manda mensagens políticas e tenta descrispar o ambiente político. Interpreta o mandato que ele considera que deve ser feito, tendo em conta a sua personalidade. Tem sido autêntico no exercício do cargo.” Classificação: Bom +

Nota (0 a 20): 16/17 valores