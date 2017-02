Avalanche nos Alpes Franceses. Há pelo menos quatro mortos

Uma avalanche em Tignes, nos Alpes Franceses, provocou a morte de pelo menos quatro pessoas esta segunda-feira, avança o jornal francês Le Figaro.

As primeiras informações dão conta de que nove pessoas terão sido soterradas na neve, depois de atingidas pela avalanche de 400 metros de largura.

No local, estão já as equipas de resgate que procuram encontrar três pessoas que continuam desaparecidas. Duas pessoas foram resgatadas com vida.

A tragédia terá acontecido por volta das 10h35 locais (9h35 em Lisboa).

Segundo o Le Parisien, este é o acidente mais grave desde que abriu a época do ski.