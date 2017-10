Autoridades vão aceder aos dados do fisco para multas de trânsito

Os serviços da Administração Interna e do Planeamento e das Infraestruturas vão ter acesso em 2018 aos dados registados nas finanças para melhorar a eficácia dos processos de contraordenações rodoviárias.

Segundo a proposta do OE/18, entregue no Parlamento, a medida visa “melhorar a eficácia dos processos de contraordenações rodoviárias”, dando conta o documento que o “Governo pode estabelecer a interconexão de dados entre os serviços da AT e os serviços da área da administração interna e do planeamento e das infraestruturas com competências na área do direito contraordenacional rodoviário, por forma a facilitar o acesso aos dados registados na administração fiscal que sejam relevantes para instauração e tramitação dos processos”.

A proposta do OE/18 avança que as categorias dos titulares e dos dados a analisar, bem como o acesso, a comunicação e o tratamento de dados entre as entidades referidas “realiza-se nos termos de protocolo estabelecido entre os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da administração interna e do planeamento e das infraestruturas, sujeito a autorização da CNPD (Comissão Nacional de Protecção de Dados).”