Autoridades brasileiras ‘fora’ do 10 de junho, avança Marcelo

Conforme avançou hoje Rebelo de Sousa, no decorrer de uma conferência de imprensa em S. Jorge, Açores, “não há convites a autoridades” brasileiras para se juntarem às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, noticia o Diário de Notícias (DN).

O Presidente da República refere que o 10 de junho, celebrado este ano no Brasil, juntamente com António Costa, primeiro-ministro, e as comunidades portuguesas emigrantes, será “uma celebração de portugueses com portugueses”.

No entanto, o jornal refere também que Marcelo Rebelo de Sousa salientou que, uma vez que se encontram num país estrangeiro, a presença das autoridades locais nas comemorações é decisão das mesmas e que isso é algo que o próprio Presidente da República e o primeiro-ministro “terão de levar em conta”.