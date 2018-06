Autoridade Tributária vai dar apoio às juntas de freguesia para entrega de IRS

A colaboração entre as juntas de freguesia e a Autoridade Tributária relativamente ao apoio que as juntas de freguesia prestam aos cidadãos para o cumprimento de obrigações tributárias, em particular no que respeita ao apoio à entrega da declaração de IRS, foi hoje protocolado entre os secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e das Autarquias Locais e a ANAFRE.

“Este Acordo de Entendimento”, esclareceu o gabinete do ministro das Finanças, “é firmado num contexto em que centenas de Juntas de Freguesia prestam em todo o País este tipo de apoio aos cidadãos, sendo por isso importante enquadrar o mesmo no contexto dos serviços assegurados pela AT, regulando matérias como a responsabilidade das Juntas de Freguesia no âmbito da prestação deste serviço”.

Assim, a colaboração deve processar-se entre as Juntas de Freguesia e os respetivos serviços locais de finanças, com a AT a assegurar programas de formação específicos e linhas de contacto dedicadas ao apoio do serviço prestado aos cidadãos pelas respetivas Juntas de Freguesias.