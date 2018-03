Autoridade Tributária já recebeu mais de três mil pedidos de adesão ao IVA Aduaneiro

Cerca de 3.300 pedidos de adesão já foram apresentados junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para aplicação do regime de IVA Aduaneiro, informou o Ministério das Finanças esta quinta-feira.

O regime de pagamento do IVA devido nas importações através da declaração periódica entrou hoje em vigor, para todas as mercadorias importadas em Portugal, após um período transitório – inicialmente limitado a determinadas matérias-primas, tendo cerca de 500 operadores aderido ao regime.

A medida está prevista desde a sua introdução na Lei do Orçamento do Estado para 2017, “permitindo evitar a antecipação do pagamento do imposto, ou prestar uma garantia, nos casos em que o mesmo seria subsequentemente dedutível, e até eventualmente reembolsado pelo Estado”, segundo um comunicado da tutela.