Autoridade Nacional da Aviação Civil chumba aumento das taxas da ANA

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) decidiu não aprovar a título provisório as novas taxas aeroportuárias apresentadas pela ANA para 2017, publica a Sábado.

É a primeira vez desde a privatização da ANA à francesa Vinci que o regulador aéreo se mostra desfavorável à proposta do aumento das tarifas.

As taxas a aplicar deverão ser as do ano passado. “Até à emissão da decisão final por parte da ANAC, a ANA irá aplicar nos aeroportos da rede os quantitativos das taxas sujeitas a regulação económica aprovados e em vigor desde Janeiro de 2016”, explica.