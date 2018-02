Autores do livro Caso BES dizem que Resolução teve impacto de 14% no PIB

Na apresentação do segundo livro de José Poças Esteves e Avelino de Jesus, foi estimado pelos autores, “com base em estudos de causalidade”, o impacto no PIB da queda do BES. Para os autores que voltam neste segundo livro a reforçar a tese que o BES podia ser salvo com dinheiro dos contribuintes, a Resolução do BES terá um impacto de 14% no PIB ao longo de sete anos (2015-2021), o que compara com os 70% de impacto que teve a crise financeira de 2008 (2015-2021) e de 161% de efeito negativo da crise (2010-2016) por Portugal ser um país periférico.

Isto porque o BES era o banco mais perto das empresas, e para Avelino de Jesus o crédito às empresas “é o crédito de melhor qualidade”. Em 2013 o crédito às empresas pesava 73% do total do crédito no banco (na média do setor pesava 41%) e em 2015 esse peso no banco que surgiu do BES (Novo Banco) pesava 69,2% disse o autor do livro.

A queda do PIB português entre 2014-2020 foi de 70% por causa da crise de 2008 e a quebra devido à rigidez das relações laborais entre 2009 e 2015 é de 189%, lembram os autores.