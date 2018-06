Autoeuropa. Trabalhadores discutem amanhã remuneração do trabalho ao domingo

Segundo o novo coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio, a empresa, com a implementação do novo horário de laboração contínua, a partir de agosto, pretende manter o pagamento do trabalho ao sábado com um acréscimo de 100%, mas propõe-se pagar os domingos como trabalho normal, oferecendo uma folga adicional por mês como compensação.

A Comissão de Trabalhadores revelou na semana passada que tinha apresentado uma contraproposta para que a empresa pagasse apenas um dos dois domingos que cada trabalhador deverá fazer durante o período de um mês com um acréscimo de 100%, até final deste ano, e que todos os domingos fossem pagos com o mesmo acréscimo de 100% a partir de janeiro de 2019.

A proposta da Comissão de Trabalhadores, segundo o coordenador Fausto Dionísio, foi recusada pela administração da Autoeuropa, cabendo agora aos trabalhadores pronunciarem-se sobre a proposta de horário e condições de remuneração do trabalho ao domingo que a empresa pretende implementar a partir de agosto, com o arranque da laboração contínua na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela.