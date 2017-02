Autarquias e empresas pedem intervenção do Governo nos preços da TAP

Empresários e autarquias exigem a intervenção do Governo português na política da TAP. A questão foi levantada ontem depois de o Jornal de Notícias ter noticiado que os preços praticados para voos de longo curso pela transportadora aérea nacional são mais caros a partir de Portugal do que de Espanha. Segundo o diário, para o mesmo destino, fica mais barato viajar de Vigo do que de Lisboa.

“A TAP não pode argumentar ter uma política comercial privada, quando tem capitais públicos”, defendeu o presidente da Associação Empresarial de Portugal, Paulo Nunes de Almeira em declarações ao JN. “E o Governo não pode lavar as mãos e dizer não interfere na gestão quando está em causa o interesse público”.

“O Governo não acautela o interesse da região. É vexatório que uma empresa dita semipública dê prioridade a cidadãos espanhóis em detrimento de portugueses”, acrescentou Nuno Botelho, da Associação Comercial do Porto.