Autarquia de Póvoa de Varzim não apoia touradas mas lucra com elas

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim não apoia as touradas mas continua a lucrar com elas. A autarquia nortenha deixou de ceder o local para espetáculos de forma gratuita mas aluga o espaço e, ainda este ano, arrecadou 18 300 euros com o espaço.

A praça de touros em causa, que tem como empresa gestora a Varzim Lazer, aluga a Praça de Touros da cidade por 6100 euros, de acordo com a informação veiculada pela edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias. Como em 2017 houve três touradas na Póvoa de Varzim, perfaz o total dos 18.300 euros.

“A Câmara vai deixar de oferecer a Praça de Touros às entidades que promovem estes espetáculos. Não fazia sentido que dinheiros públicos fossem gastos para realizar touradas”, afirmou Aires Pereira, presidente da Câmara Municipal Póvoa de Varzim, em declarações proferidos em maio e apresentadas pelo JN na edição desta sexta-feira.