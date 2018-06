Áustria decreta encerramento de várias mesquita e abre guerra diplomática com a Turquia

A Áustria anunciou esta sexta-feira o fecho de sete mesquitas em todo o país e a expulsão de todos os imãs financiados a partir do estrangeiro para difundir ideias extremistas e doutrinar menores de idade. A decisão surge depois de uma das principais mesquitas de Viena ter feito uma controversa reconstituição de uma batalha emblemática da história otomana, cujos protagonistas eram crianças.

“As sociedades paralelas, o islão político e o extremismo não tem cabimento na Áustria”, afirmou o chanceler conservador da Áustria, Sebastian Kurz. O líder austríaco admite que podem vir a ser expulsos do país cerca de 60 imãs, com ligações à Turquia. Em conjunto, com as famílias, o número de muçulmanos expulsos do país pode chegar a um total de 150 pessoas.

O vice-chanceler e ultranacionalista austríaco, Heinz-Christian Strache, garante que “na Áustria existe liberdade religiosa, mas é importante que esse princípio não seja utilizado para o doutrinamento político”. O ministro do Interior turco, Herbert Kickl, afirma que as autorizações de residência de dezenas de imãs pela entidade que supervisiona as mesquitas turcas na Áustria estão a ser revistas.