Austrália apoia Estados Unidos se Coreia do Norte atacar

A Austrália garantiu o seu apoio aos Estados Unidos da América no caso de ataque da Coreia do Norte, depois do anúncio de Pyongyang de um plano de lançamento de mísseis contra o território norte-americano de Guam e de Donald Trump ter prometido responder com “fúria e fogo” às ameaças da Coreia do Norte.

“Os Estados Unidos não tem um aliado mais forte do que a Austrália”, afirmou o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, em declarações à rádio 3AW, esta sexta-feira. “Se [os Estados Unidos] forem atacados pela Coreia do Norte invocaremos o Tratado ANZUS. A Austrália irá em auxílio dos Estados Unidos da mesma forma que viriam em nosso auxílio no caso de nos atacarem”, sublinhou

Segundo o governante, o apoio da Austrália”dependerá das circunstâncias e de consultas com os aliados”, explicou Malcom Turnbull. O líder do Executivo conversou ao telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ao qual afirmou ter transmitido um apoio “sólido como uma pedra”.