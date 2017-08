Austeridade afunda economia do Egipto

Um pacote de reformas económicas impostas pelo governo egípcio liderado pelo presidente Abdul Fatah Khalil Al-Sisi com vista a introduzir austeridade no país desencadeou uma forte inflação, segundo adianta o gabinete do Estado responsável pelas estatísticas oficiais. A inflação para quase 33% em julho, depois de se terem verificado fortes aumentos dos preços devido às reformas económicas e medidas de austeridade implementadas pelo governo.

De acordo com dados do Banco Central divulgados pela comunicação social, a taxa anual de inflação atingiu 32,9% em julho, em comparação com 29,8% em junho. O banco espera que este indicador se mantenha acima dos 30% nos próximos meses.

Por seu turno, segundo a empresa Arqaam Capital Dubai, o aumento é devido principalmente ao aumento dos preços dos combustíveis. Os economistas daquela agência esperam uma inflação acima de 30% durante os próximos dois meses, devido ao aumento das tarifas de eletricidade, transporte e água – decorrentes da mexida no preço dos combustíveis.