Aumentos de capital e LME reforçam em 1.217 milhões os fundos próprios do Novo Banco

O Novo Banco ainda não divulgou o rácio que o Banco Central Europeu (BCE) estabeleceu os requisitos mínimos prudenciais em vigor para 2018, com base nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) – Processo de análise e avaliação para fins de supervisão.

Mas ao longo do quarto trimestre, o forte reforço de capital em 1.217 milhões de euros fez subir os rácios de CET1 para cima dos 15%, dos mais altos do setor. No regime phased-in no terceiro trimestre 2017, o BCP tinha um CET1 de 13,2% e Caixa de 13%.

O Novo Banco reforçou a sua base de capital em 1.217 milhões de euros. Isto porque no início de Outubro, concluiu o LME (Liability Management Exercise) – recompra de dívida a desconto, operação que teve um impacto direto no capital de 217 milhões de euros.