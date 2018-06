Aumento extraordinário das pensões dos pais retira benefício fiscal aos filhos

Os filhos que incluem os pais na sua declaração de IRS arriscam-se a não ter direito à dedução fiscal atribuída a ascendentes, devido ao aumento extraordinário das pensões feito em agosto de 2017, informa o “Diário de Notícias”.

Na edição deste domingo, 2 de junho, o jornal explica que a Autoridade Tributária e Aduaneira ente que a dedução fiscal atribuída aos ascendentes – de 525 euros – “é considerada à luz do valor da pensão mínima do regime geral pago em janeiro e não do que resultou do acréscimo que chegou no verão passado”.

Esta situação foi reportada ao Grupo Parlamentar do PCP através de um contribuinte que reparou que o familiar (ascendente) que consigo reside não estava a ser considerado no cálculo das deduções da sua declaração de IRS, apesar de auferir uma pensão mínima do regime geral, conta o “Diário de Notícias”.