Aumento do endividamento do setor público em janeiro faz subir dívida do setor empresarial

Em janeiro de 2018, o endividamento do setor não financeiro (empresas) situava-se em 721,3 mil milhões de euros, dos quais 314,6 mil milhões respeitavam ao setor público e 406,7 mil milhões ao setor privado, avança o Banco de Portugal na sua “Nota de Informação Estatística: Endividamento do setor não financeiro”, relativa ao primeiro mês de 2018.

Face a dezembro de 2017, o endividamento do setor não financeiro (empresas) aumentou 3,2 mil milhões de euros, fruto de um acréscimo de 3,0 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,3 mil milhões de euros no endividamento do setor privado.

A subida do endividamento do setor público refletiu-se no crescimento do financiamento concedido pelo setor financeiro, pelas administrações públicas e pelas empresas. Este aumento foi parcialmente compensado pelo decréscimo do financiamento externo (empréstimos e financiamentos contraídos no exterior).