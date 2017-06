Aumento do abono de família: veja quanto pode receber

Em abril, contrariando a generalidade das expectativas, lêem-se boas notícias: não há águas mil e chega o aumento no escalão etário dos 12 aos 36 meses para efeitos de abono familiar e a reposição do 4.º escalão. As alterações, que de acordo com os cálculos do Governo, deverão beneficiar cerca de 130 mil crianças, ocorrem este mês.

“Os beneficiários do abono de família receberão no mês de março os valores atualizados”, explicou fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao Jornal Económico, em fevereiro, frisando que só em abril se iria proceder ao acréscimo nos valores do escalão etário dos 12 aos 36 meses e à reposição do 4.º escalão, eliminado há sete anos.

“Em qualquer dos casos, os pagamentos retroagirão sempre ao início do ano”, assegurou o gabinete de José António Vieira da Silva, que recordou que os requerimentos para novas prestações podem ser apresentados desde o início deste ano. Veja aqui a lista detalhada com as novas mudanças e valores.