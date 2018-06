Aumento de mortes agrava saldo natural da Madeira

O número de mortes passou de 681 para as 841 no primeiro trimestre, em comparação com o período homólogo, o que fez agravar o saldo natural (diferença entre mortes e nascimento) de -206 para os -362, na Madeira, diz a Direção Regional de Estatística (DREM).

Os nascimentos por seu lado mantiveram-se estáveis embora com uma ligeira melhoria. No primeiro trimestre ficaram pelos 479 face aos 475 registados no período homólogo.

Isto faz com que a demografia da Madeira sofra um agravamento no primeiro trimestre. O saldo natural passa de -206 para os -362.