Ministro reafirma que este não é o momento para mexer no Acordo Ortográfico

Em entrevista à TSF, esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que existem “sugestões de aperfeiçoamento” do Acordo Ortográfico atualmente em vigor. No entanto, as mudanças ainda não serão postas em prática, tendo em conta que “é preciso que os especialistas as discutam”.

“Haverá um momento em que nós procuraremos colocar a questão de se este Acordo Ortográfico poderá ser ou não melhorado”, adiantou Augusto Santos Silva à rádio. “Isto tem uma lógica. Há um acordo, nós subescrevemos o acordo – aliás, a Academia das Ciências foi das principais instituições que participou na elaboração –, está em vigor em Portugal e no Brasil e em ratificação noutros países. Por isso, cada coisa a seu tempo”, sublinhou o responsável pela diplomacia do país.

Recentemente, Manuel Alegre criticou a posição do ministro de recusar a revisão sobre o Acordo Ortográfico. “O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que rejeita a revisão do acordo ortográfico. E eu rejeito essa forma de rejeição, porque a considero autoritária, arrogante, dogmática e deselegante para com a Academia das Ciências”, disse o histórico socialista ao jornal “Público”.