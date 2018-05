Augusto Inácio aguarda fim das sessões de esclarecimento para começar a trabalhar no Sporting

Augusto Inácio espera pelo próximo fim-de-semana para começar a mostrar serviço no Sporting. O Jornal Económico sabe que o atual diretor do futebol verde e branco aguarda pelo fim das sessões de esclarecimento aos sócios do clube por parte de Bruno de Carvalho terminem na próxima sexta-feira, dia 1 de junho, para poder estar mais próximo do presidente do clube e em conjunto delinearem a próxima época.

O presidente do Sporting agendou três reuniões com os sócios para esta semana. A primeira realizou-se no último domingo no pavilhão João Rocha, a segunda teve lugar esta quarta-feira, em Faro e a última está marcada para sexta-feira, em Santa Maria da Feira.

Deste modo um dos primeiros assuntos que poderá ficar resolvido diz respeito ao futuro de Jorge Jesus. O técnico está de saída do Sporting, mas o seu destino ainda é desconhecido. Augusto Inácio procurará resolver depressa o processo, de modo a poder encontrar um novo treinador, que possa em conjunto com o diretor do futebol verde e branco preparar o plantel da próxima temporada.