Auditores adaptam novas regras, sem perder de vista valores reputacionais

Na esfera da regulação, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) passou a ser a entidade responsável pela supervisão do setor de auditoria, depois da entrada em vigor do novo regime jurídico, no início de 2016. Se os primeiros tempos foram de adaptação do regulador e dos agentes do mercado, com um esforço muito centrado na informação e na formação, agora o foco é no reforço da qualidade do serviço prestado. Isso ficou claro quando a presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, no discurso que fez sobre o setor sublinhou que “há ainda uma margem de melhoria da qualidade de auditoria”. A CMVM assumiu como “objetivo essencial a promoção da qualidade da auditoria, entendida esta, sinteticamente, como o cumprimento pelos auditores das normas profissionais, das disposições legais e regulamentares e do código de ética”. Para cumprir este objetivo, entende a CMVM que, além da atividade de supervisão – que os seus responsáveis dizem que “exercerá de modo adequado e consequente” – é indispensável “o contributo de outros agentes ligados à atividade de auditoria: os auditores, em primeiro lugar, mas também, o organismo profissional (Ordem dos Revisores Oficiais de Contas), os órgãos de fiscalização, outros supervisores e a academia”.

Já a análise da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, aos dois anos de implementação a nível europeu das novas regras sobre auditoria, aponta para um balanço globalmente “muito positivo para todas as partes envolvidas: empresas de seguros, consumidores, supervisores e demais ‘stakeholders’”. José Almaça, presidente da ASF, afirma que este novo regime assenta numa avaliação económica (justo valor), prospetiva e baseada no risco, que tem vindo a obrigar à criação de uma cultura de gestão de risco transversal a todos os níveis da organização, centrando o negócio e processo decisório na criação de valor económico para o nível de apetite ao risco definido e capital alocado”. Sobre o papel que a ASF tem desempenhado neste período em análise, denota que tem vindo a trabalhar em dois planos distintos, o nacional e o internacional.

Neste Especial, ouvimos ainda o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), uma associação privada que tem como objetivo a difusão das boas práticas do governo societário, que considera um “instrumento incontornável para a eficiência económica, o crescimento sustentável e a estabilidade financeira”. Trata-se de um exemplo de autorregulação, aliás corporizada na entrada em vigor do código do IPCG, que substitui o de governo das sociedades – depois de um acordo do instituto com a CMVM e de um trabalho desenvolvido por estas duas entidades e pela Associação de Empresas Emitentes –, que marcam uma mudança de paradigma, de um de regulador para outro de autorregulação, nas boas práticas de gestão das empresas cotadas.