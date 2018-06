Profissão atuário: maioria encontra emprego antes de se graduar

Atuário é uma profissão relativamente desconhecida em Portugal. Cabe-lhe gerir “o risco e a incerteza, desenhando soluções que visam reduzir a verosimilhança de acontecimentos indesejados e mitigar as consequências de tais acontecimentos, quando ocorrem”, explicava, recentemente, ao Jornal Económico Maria de Lourdes Centeno, coordenadora do mestrado em Ciências Actuariais do ISEG, única especialização do género existente em Portugal.

Esta profissão com forte procura em todo o mundo e remuneração em conformidade, requer formação sólida nas áreas generalistas de Matemática, Estatística, Finanças e Economia e na área específica do Atuariado. A nível de soft skills privilegiam-se a facilidade de comunicação e de interação com outros profissionais.

Um atuário pode trabalhar na indústria seguradora, em empresas de consultadoria, em sociedades gestoras de fundos de pensões, na banca ou nas autoridades de supervisão. Qual é a procura de atuários no mercado de trabalho português? A procura continua a ser elevada, diz Maria de Lourdes Centeno: “A maioria dos nossos alunos encontra emprego muito antes de se graduar, o que acaba por ser um contratempo para o nosso mestrado. Não conhecemos detentores do nosso mestrado que estejam desempregados”.