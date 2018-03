Atraso na resposta do combate aos fogos preocupa Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está preocupado com o atraso na definição do sistema de combate aos fogos para a época de incêndios deste an, noticia o jornal “Público”, na edição desta sexta-feira.

A apreensão de Marcelo Rebelo de Sousa resulta do facto de o relatório referir a necessidade de uma mudança total nas estruturas operacionais da Proteção Civil, o que ainda não foi feito.

O relatório feito pela Comissão Técnica Independente, liderada por João Guerreiro é bastante pormenorizado no que diz respeito à gestão das operações.