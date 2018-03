Atlantia compra 15,5% do Eurotúnel por 1.056 milhões de euros

A empresa italiana Atlantia adquiriu uma participação de 15,5% no capital social do Eurotúnel (a ligação ferroviária subterrânea entre a França e o Reino Unido), tendo pago 1.056 milhões de euros. A participação foi comprada a um veículo de investimento controlado pela Goldman Sachs Infrastructure.

Detida pela família Benetton (cujos negócios estão centrados na indústria do vestuário), a Atlantia anunciou ontem a operação de compra, através da qual entra no setor das infraestruturas ferroviárias. No entanto, esta compra por parte da Atlantia está pendente de uma outra operação em curso, a Oferta Pública de Aquisição (OPA) que lançou sobre a Abertis, em Espanha.

A administração da empresa italiana já emitiu um comunicado no qual garante que a compra da Atlantia não vai afetar a OPA sobre a Abertis. “Não são operações alternativas, são totalmente diferentes e podemos realizar as duas operações ao mesmo tempo, tanto do ponto de vista financeiro como estratégico,” assegurou.