Atentado mata 21 em igreja cristã copta no Egito

Pelo menos, 21 pessoas morreram e 59 ficaram feridas em consequência de uma explosão ocorrida esta manhã de Domingo de Ramos, enquanto se celebrava missa na igreja copta de São Jorge, na cidade egípcia de tanta, a 120 Km de distância da capital Cairo.

Segundo avança a agência oficial de noticias egípcia MENA, a explosão ocorreu no interior da igreja e deveu-se a um artefacto de fabrico artesanal. As circunstâncias em que deflagrou o engenho ainda não são conhecidas.

Até ao momento também, nenhum grupo terrorista reivindicou a autoria do atentado.

Nos últimos meses, o ramo egípcio do autoproclamado Estado Islâmico (ISIS) levou a cabo atentados contra cristão coptas uma minoria no Egipto, mas que representa cerca de 10% da população, que ronda os 82 milhões, e é a maior comunidade cristã num país do Médio Oriente.

O ataque acontece 19 dias antes da visita do Papa Francisco ao Cairo e no dia em que o mundo cristão dá início às celebrações da Semana Santa.

Foto de @EliasHakar no Twitter