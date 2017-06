Atenção: Trânsito condicionado na ponte Vasco da Gama esta noite

O trânsito no acesso da CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa) à ponte Vasco da Gama , no sentido Norte/Sul, estará condicionado entre as 23 horas de hoje e as sete horas de amanhã, dia 8 de junho.

De acordo com um comunicado da Lusoponte, hoje publicado na comunicação social, “os desvios alternativos estarão devidamente assinalados junto ao local mencionado”.

Este condicionamento de trânsito é explicado com a necessidade cumprir o programa de manutenção de rotina da ponte Vasco da Gama, previamente estabelecido.