“Até um aluno de primeira classe percebe que a zona franca não é um offshore”

“A zona franca da Madeira não é uma offshore porque não tem centro financeiro. Até um aluno de primeira classe percebe isso”. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regiona (GR), garante que não há nada a temer relativamente a uma “inspecção que se insere num contexto de normalidade” e diz que o Executivo vai colaborar ativamente em todos os esclarecimentos que sejam pedidos.

O esclarecimento do líder do GR surgiu, na tarde desta sexta-feira, após a Comissão Europeia anunciar que vai avançar com uma investigação aprofundada às isenções fiscais concedidas pelas autoridades portuguesas a empresas na Zona Franca da Madeira (ZFM), por recear que estas não estejam em conformidade com as regras de auxílios estatais.

A Comissão Europeia quer também saber se as ajudas de Estado concedidas na Madeira criaram emprego e se o lucro das empresas beneficiadas foi de facto realizado na região, segundo o porta-voz para a Concorrência, Ricardo Cardoso, citado pela agência Lusa.