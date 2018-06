Astronauta Buzz Aldrin processa filhos por “má gestão das suas finanças pessoais”

O astronauta norte-americano Buzz Aldrin vai processar dois dos seus filhos e a sua gestora de negócios, sob o argumento de que lhe roubaram dinheiro e difamaram o seu legado. Buzz Aldrin, que se tornou o segundo homem a pisar a superfície da Lua, foi impedido pelos filhos de aceder às suas finanças pessoais por sofrer alegadamente de demência e de Alzheimer, o que o astronauta desmente.

O norte-americano de 88 anos viu o acesso às suas contas ser bloqueado no início deste mês. Os filhos do astronauta, Andrew Aldrin e Janice Aldrin, ambos de 60 anos, pediram a um juiz para nomeá-los “guardiões legais” do seu dinheiro, tendo em conta que, nos últimos meses, Buzz Aldrin começou a gastar dinheiro a “um ritmo alarmante” e a associar-se a novos amigos, que o tentaram afastar da família.

Em entrevista ao jornal norte-americano “Wall Street Journal”, Buzz Aldrin afirmou que, durante o processo, os filhos tentar minar as suas relações amorosas, proibindo-o de se voltar a casar. O astronauta pediu ainda para ser examinado por um especialista em saúde mental pelo tribunal, sublinhando que “ninguém vai chegar perto de pensar que ele deveria estar sob tutela de outra pessoa”.