Astérix, em marcha para o fim da Europa

Foi dado o tiro da partida para a corrida mais louca da Europa. Vindos de vários sentidos, os candidatos colocaram-se nos seus lugares, decididos a suceder ao “Président de la République”, numa eleição que mais parece uma peripécia do herói gaulês, Astérix. Os franceses aguardam o dia para colocar as malas de Hollande à frente do portão do Eliseu. As imagens do motard, portador de croissants, a correr ávido para o leito do seu affair, não foram, porém, o único motivo do descontentamento dos gauleses. As medidas de segurança (ou a falta delas), o terrorismo, os refugiados e a apática economia foram os temas fraturantes. Aproveitando o circo mundial de Trump, cinco candidatos à presidência do país das baguetes iniciaram o seu espetáculo de cabaré com vista às eleições.

Da líder da Frente Nacional, a Europa só pode ter… medo! Se Le Pen for eleita o “Frexit” é certo. Mostrando “ser filha do seu pai”, com dotes para o “parlapiê”, Marine opõe-se à imigração, defende a pena de morte e recusa os eurocratas – com o claim “a França em primeiro lugar”, um “dejá-vu” que nos recorda alguém. Acusada de desviar dinheiro para o seu partido enquanto eurodeputada, Le Pen tem dois alvos a abater: a globalização da economia e o fundamentalismo islâmico.

Perto de Le Pen, nas sondagens, estava até há pouco o “Fillet Mignon” dos candidatos: François “Fillon”. O candidato de Centro Direita revelou “ser marido da sua mulher e pai dos seus filhos” ao dar a estes um emprego fictício remunerado. No melhor “Fillon” cai a nódoa e as desculpas que veio a público dar não deverão ser suficientes para o candidato dos Republicanos conseguir avançar na corrida. Tem casos mal resolvidos com a homossexualidade, foi acusado de islamofobia e envolveu-se em polémicas sobre o processo de colonização em África. Os republicanos começam a ver que o homem que apregoava a redução dos gastos públicos e o corte nos empregos do Estado não é, afinal, o candidato perfeito.