Assunção Cristas: “Temos de estar um passo à frente na preparação das eleições”

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, já fez a sua intervenção no congresso dos centristas. A centrista afirma que o partido é alternativa às esquerdas unidas e a António Costa e realçou a importância do partido estar um passo à frente na preparação das eleições.

Assunção cristas acusou as esquerdas unidas de “gerirem o dia-a-dia”, de “esconderem a austeridade” em áreas como a saúde e os impostos e ainda de ser “incapaz de baixar a carga fiscal” e de “aumentar a dívida pública”.

A líder do CDS-PP acredita que é possível ao partido chegar a outro patamar salientando o trabalho que os centristas têm feito, em várias áreas, nos últimos tempos.