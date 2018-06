Assunção Cristas pede “voz grossa” ao Governo em Bruxelas

O orçamento da União Europeia apresentado sexta-feira pela Comissão, com um corte de 15% no desenvolvimento rural, não deve ser aceite pelo Governo, disse a líder do CDS, Assunção Cristas, que assim converge com a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que horas antes havia dito precisamente o mesmo.

Assunção Cristas, que estava na 55.ª Feira Nacional da Agricultura, como Catarina Martins, considerou que a primeira proposta de orçamento da Política Agrícola Comum (PAC) para o período 2021 a 2027 tem que ser melhorada.

“As notícias de Bruxelas não são boas, são más. Nem são boas para os agricultores, nem para o Orçamento do Estado, nem para a coesão territorial, nacional e europeia”, disse, sublinhando que o Governo “tem que trabalhar intensamente” nas “muitas rondas negociais” que tem pela frente.