Assumir deveres, pelos direitos dos consumidores

Comemora-se hoje o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Instituído em 1962 pelo então presidente dos EUA, John Kennedy, esta data pretende evocar um conjunto de direitos e garantias dos consumidores. Acreditamos, no entanto, que além de direitos esta efeméride significa sobretudo deveres. Deveres de todas as empresas que devem zelar pelos direitos dos seus clientes, através de uma conduta de rigor e ética.

Este facto ganha especial relevância no atual momento, quando a sociedade portuguesa volta a ter esperança, depois de anos em que passámos da euforia à depressão. Esperança que é uma das razões para explicar o aumento do consumo verificado nos últimos tempos: sente-se maior estabilidade económica e social, explicada pelos números do crescimento, pelo investimento externo, pelas exportações e com a entrada de divisas no nosso país. Consequentemente, é normal que o comércio manifeste efeitos positivos, sinal de uma maior confiança. Cabe aos vários agentes criar condições que garantam que este crescimento se mantém e é sustentável.

Quanto à banca, tem o dever de potenciar a crescente confiança dos consumidores. Tal significa, desde logo, atuar de forma responsável. No Cetelem assumimos a nossa quota-parte de responsabilidade, apostando na concessão de crédito responsável, recusando muitas vezes pedidos que nos chegam, porque isso significa zelar pelos interesses dos nossos clientes e pela sua saúde financeira. Como consequência, é crescente a consciência de que, no dia a dia, temos de fazer um esforço para acautelar os interesses de todas as partes, sem incorrer em excessos e riscos. Em especial, porque este é um setor em que a atenção deve ser permanente e a evolução constante.