Associados do Montepio preparam petição a pedir transparência na Mutualista

Entre os mais de 100 associados que subscrevem a petição estão personalidades que nas últimas eleições integraram listas de oposição a Tomás Correia, que venceu as eleições, como Bagão Félix (antigo ministro do Trabalho e das Finanças, em governos PSD/CDS-PP) e António Godinho (ex-trabalhador do Montepio e empresário), que em 2015 concorreram pela lista “Renovar o Montepio”, e ainda Eugénio Rosa (economista ligado ao PCP), Carlos Areal e Viriato Silva (atuais membros do Conselho Geral da Mutualista), que integravam a lista “Segurança, transparência, confiança na gestão do Montepio: defender o mutualismo”.

Entre os signatários da petição estão também as personalidades que organizam esta quinta-feira (07 de junho), pelas 17:45, uma sessão de reflexão sobre o Montepio, no Auditório Montepio Geral, em Lisboa.

A sessão terá como moderador Luís Campos e Cunha (professor de economia na Universidade Nova de Lisboa e ex-ministro das Finanças durante quatro meses no Governo PS de José Sócrates) e contará com a presença de Fernando Ribeiro Mendes (economista e professor no ISEG, administrador da Associação Mutualista Montepio, mas que já se afastou publicamente da gestão de Tomás Correia), Alexandre Abrantes (professor de saúde na Universidade Nova, que escreveu em 2015, com António Godinho, o livro “Renovar o Montepio), Eugénio Rosa e Lúcia Gomes (advogada).