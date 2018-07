Associações juvenis têm 54 presidentes com mais de 60 anos de idade

Cinquenta e quatro presidentes de associações juvenis têm mais de 60 anos de idade, uma realidade que o Governo quer mudar com uma nova lei que poderá ter implicações como os três milhões de euros anuais de apoios do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) se distribuem, noticia o “Público” esta segunda-feira.

São consideradas associações juvenis e, por lei, têm de ter 75% dos sócios com menos de 30 anos de idade, um cenário que não se verifica nas chefias dessas organizações, de acordo com dados do Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ) citados pelo matutino.

Dos 54 presidentes identificados com mais de 60 anos, o mais velho tem 86 anos de idade. Trata-se do responsável máximo do Grupo Entnográfico da Gafanha da Nazaré.