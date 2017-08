Associação Zero alerta para a degradação da qualidade das águas balneares

A Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável alerta para a degradação da qualidade das águas balneares numa lista que inclui várias zonas balneares madeirenses.

A Associação refere que apesar dos problemas serem “diminutos e esporádicos”, afetando cerca de 3,5% do total das zonas balneares, existiu um “aumento considerável de perturbações nas praias portuguesas”.

No Funchal as zonas balneares do Gorgulho e da Poça do Gomes – Doca do Cavacas são classificadas com qualidade má. A praia da Laje no Porto Moniz apesar da classificação excelente já teve temporariamente os banhos desaconselhados ou proibidos uma situação que se estende também à praia do Porto do Seixal que não tem classificação atribuída. A praia do Vigário em Câmara de Lobos foi um local onde existiu uma descida da qualidade de excelente para boa.

A Zero refere que praias com classificação excelente e que tiveram alguma interdição, como acontece com a praia do Porto do Seixal, pode ser uma situação esporádica mas que mesmo assim é necessário identificar as causas do problema.

O coordenador da Zero na Madeira, Joaquim Guerlixa diz que esta degradação da qualidade das águas balneares já vem do ano passado. “Existe contaminação macrobiológica elevada” referindo-se às praias do Funchal. A situação do Lido é também descrita pelo ambientalista como sendo problemática.

Entre as soluções para atenuar o problema da qualidade das águas balneares de acordo com Joaquim Guerlixa temos: um “maior controlo”, o “tratamento dos afluentes”, a “sensibilização das pessoas relativamente às descargas nas águas das ribeiras e afins” e também no investimento em “descontaminação macrobiológica”.

O coordenador na Região da Zero refere que nas estações de tratamento de águas residuais chegam a ser detectados por exemplo cotonetes e outras substâncias que contribuem também para esta degradação da qualidade das águas. Joaquim Guerlixa diz que cabe a todos contribuírem para o bem comum como forma de evitar que esta situação tenda a se agravar.

A Zero chama a atenção que no território nacional existem zonas balneares que foram recentemente abertas que não têm classificação atribuída e que não deveriam estar a funcionar devido à elevada contaminação que apresentam.

Estas conclusões da Zero resultam de uma consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.