Associação Mutualista Montepio vai apresentar contas de 2016 e de 2017 em março

A Associação Mutualista Montepio Geral prepara-se para publicar em simultâneo as contas consolidadas de 2016 em falta, as contas individuais de 2017 e os efeitos destas sobre as contas consolidadas de 2017, no próximo mês de março.

O objetivo é que a degradação dos capitais próprios da dona do Montepio em 2016 (nas contas consolidadas), numa altura em que o banco ainda tinha prejuízos, seja imediatamente mitigada com os números mais recentes (de 2017) que demonstrarão que a Associação Mutualista terá capitais próprios perto de zero, ou marginalmente negativos.

Segundo fonte da Mutualista os prejuízos do banco em 2015 que contam para o consolidado da Associação Mutualista são os prejuízos do balanço individual do banco (243 milhões). Recorde-se que banco, em termos consolidados, registou um prejuízo de 86 milhões de euros nesse ano. “O conta são os prejuízos da Caixa Económica em base individual porque é esse o número que consolida, e não o valor consolidado”, explica fonte próxima do processo.

Segundo o Eco noticiou ao final da noite de ontem, a Associação Mutualista teria também remetido um pedido às Finanças para também beneficiar de créditos fiscais, alegadamente porque queriam contar com um efeito fiscal positivo para mitigar os prejuízos. Não foi possível contactar nenhuma das entidades referidas na notícia para confirmar, nem foi possível perceber em que medida isso ajudaria a reduzir os capitais próprios negativos em base consolidada.

O que é certo é que Tomás Correia prepara-se para mitigar o impacto mediático da situação líquida negativa numa altura em que a Santa Casa se prepara para entrar no capital do banco.

Tudo porque as contas individuais da Associação de 2017 juntamente com os lucros do banco Caixa Económica Montepio Geral em base individual nesse mesmo ano (acima de 70 milhões de euros) – como se sabe em base consolidada o lucro da Caixa Económica foi de 30,1 milhões –, levarão a que os capitais próprios da Associação Mutualista recuperem no caminho de um valor positivo, revela fonte ligada ao processo. Essa é a grande novidade que a Associação se prepara para anunciar em março com a divulgação das contas.

Em 2015 (nas contas consolidadas) a Associação Mutualista, liderada por Tomás Correia, apresentava capitais próprios negativos, de 107,5 milhões de euros, o que inclui um resultado negativo da Mutualista de 251 milhões de euros.

As contas consolidadas do Grupo integram as contas consolidadas da Caixa Económica cujo ativo representava à data 92,5% do ativo do chamado Grupo Montepio (Associação Mutualista), tal como consta do Parecer do Conselho Fiscal relativo às contas consolidadas de 2015 da Mutualista. Fonte próxima da Mutualista explica no entanto que só conta, para este efeito, o valor da Participação Financeira sobre o ativo que é de 46%.

Ainda no relatório e contas da Mutualista é dito que em 2015, “o desempenho consolidado do conjunto das entidades que constituem o Grupo Montepio foi fortemente condicionado pelas dificuldades decorrentes da crise prolongada”.

Mas os prejuízos consolidados da Mutualista (251 milhões versus 122 milhões em 2014), segundo o Parecer do Conselho Fiscal anexo às contas consolidadas de 2015, resultam fundamentalmente de perdas decorrentes da imparidade que a Associação teve de constituir para o valor do banco atualmente liderado por José Félix Morgado. Em 2015 o ativo da Associação Mutualista incluía a CEMG (banco) a um valor bruto de 1.705 milhões de euros, sobre o qual foi preciso constituir uma imparidade de 350 milhões de euros, baixando o valor líquido do banco para 1.355 milhões.

Fonte ligada à Mutualista diz no entanto que “a imparidade não conta para o exercício de consolidação. O que conta é mesmo o resultado em base individual de cada empresa” e nesse sentido justificam “com o resultado fortemente negativo, de 331 milhões de euros (base individual) do banco”.

O Parecer do Conselho Fiscal diz ainda que os prejuízos da Associação que levam os capitais próprios para terreno negativo, foram ainda justificados por perdas decorrentes da desvalorização da participação do Montepio Seguros onde o Grupo sofreu uma imparidade de cerca de 63 milhões. Mas mais uma vez aqui, fonte ligada à instituição diz que “relativamente aos resultados das seguradoras, pelas mesmas razões, a imparidade não influencia o consolidado da Associação Mutualista, só influencia as contas individuais”.

“Em 2015, o desempenho consolidado do conjunto das entidades que constituem o Grupo Montepio foi fortemente condicionado pelas dificuldades decorrentes da crise prolongada, que tem afetado particularmente o setor financeiro, em especial a atividade bancária e seguradora”, explicou o relatório.

Neste emaranhado confuso entre contas individuais e contas consolidadas, a verdade é que em março a Associação Mutualista tudo fará para demonstrar que a sua situação líquida estará na linha de água em 2017.

Isto é essencial numa altura em que está em vias de entrar em vigor o novo Código das Mutualistas. Pois esse novo Código irá pôr o regulador dos seguros (ASF) a fiscalizar os produtos financeiros da mutualista, com características semelhantes a seguros de capitalização, que são vendidos aos balcões da Caixa Económica Montepio Geral.

As contas da Associação Mutualista têm de estar actualizadas para poderem ser inseridas nas fichas de subscrição dos produtos, sobretudo porque entra em vigor a nova diretiva dos mercados, o que vai mudar muito o que tradicionalmente se fazia a nível comercial no Montepio. Por exemplo o tradicional cross-selling que fazia com que um cliente do banco obtivesse spreads mais baixos no crédito à habitação caso subscrevesse produtos de poupança da associação mutualista, tem os dias contados, pois a diretiva dos mercados (DMIF II), prevista para a segunda metade do ano, define que os bancos só podem promover a venda de produtos junto apenas de quem clientes a quem estes são adequados, e também com o propósito de aumentar a transparência, será proibida a venda de produtos em pacote (vendas cruzadas), ou seja, os custos associados a cada instrumento terão de ser apresentados separadamente.

O Público noticiou esta semana que em 2016 os resultados consolidados da Associação Mutualista reforçam os capitais próprios negativos para 300 a 350 milhões. Fonte oficial desmente este valor, mas não avança como número certo. Confirmou no entanto a informação do Jornal Económico de que vai tencionam avançar em simultâneo com a publicação das contas de 2017.

O que se sabe nesta altura das contas de 2016 da Associação liderada por Tomás Correia resulta da publicação das contas individuais. Nelas é contabilizado o banco em 2.016,12 milhões de euros a que acresce uma imparidade de 350 milhões de euros que baixa o valor do banco para 1.666,12 milhões e a seguradora em 255,9 milhões de euros, em que as imparidades foram reforçadas em 6,124 milhões para 69,3 milhões (o que baixa o valor da holding de seguros para os 187 milhões de euros.

A Montepio Seguros detém participações maioritárias na Lusitania, Companhia de Seguros, operadora no mercado de Seguros Não Vida, N Seguros, seguradora não vida dedicada ao ramo automóvel através de canais à distância e a Lusitania Vida, entidade do Grupo dedicada ao segmento de Seguros Vida.