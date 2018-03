Associação Mutualista está reunida para aprovar contas de 2016 e 2017

A Assembleia Geral da Associação Mutualista Montepio está reunida em sessão ordinária, hoje, dia 28, na Aula Magna da Reitoria da Universidade em Lisboa, tendo como principais pontos em agenda a apreciação das contas consolidadas de 2016 e contas individuais de 2017

Segundo um comunicado enviado pela Associação, António Tomás Correia, Presidente da Associação Mutualista e do Grupo Montepio, referiu na sua mensagem aos associados que 2017 “foi um ano especialmente exigente, não obstante a melhoria das condições envolventes e dos resultados alcançados”.

O presidente da Associação diz que “paradoxalmente, as principais dificuldades decorreram de imponderáveis fatores exógenos, com origem numa mediatização de leituras tendencialmente distorcidas, por parte de agentes e sectores menos esclarecidos sobre o modelo de atividade e de funcionamento das associações mutualistas e da economia social em geral”.

Na sua mensagem acrescentando que a Associação Mutualista Montepio captou em 2017 “mais de 38 mil novos associados e mais de 119 mil novas subscrições de modalidades, número superior, em 25%, ao de 2016, mantendo-se o número total de subscrições de modalidades existentes em mais de um milhão”.

“O ano de 2017 registou um decréscimo de praticamente 7 mil associados”, lembrou. Tomás Correia justifica que este decréscimo “está significativamente influenciado pela redução da carteira de clientes da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) mutuários de crédito à habitação com modalidades mutualistas de proteção associadas”. Ainda assim, diz, “terminámos o ano com um total de 625.419 associados e com um volume de poupanças captadas, em receitas associativas, de 711 milhões de euros, que representam um significativo crescimento, de quase 50%, face ao ano anterior”, adianta.

O Presidente da dona da Caixa Económica, realçou “a capacidade que a Associação Mutualista Montepio teve de capitalizar a CEMG: Nos três últimos anos, a CEMG precisou de três consecutivos reforços da sua base de capital, de elevada dimensão e inopinados, face aos respetivos planos e às informações prestadas. Não obstante, em cada um desses anos, a Associação Mutualista Montepio correspondeu sempre aos pedidos formulados pela administração executiva da CEMG e reforçou a sua base de capital em mais de 600 milhões de euros, que foram os maiores aumentos da história da instituição”.

Tomás Correia disse aos associados que “o rigor e transparência que pautam a conduta da gestão do MGAM levaram à determinação de um pedido de informação vinculativa à Autoridade Tributária, de modo a clarificar a situação fiscal da Associação”. Explicou então que tendo sido solicitados os devidos esclarecimentos junto da autoridade fiscal, o Montepio Geral Associação Mutualista viu alterado o seu estatuto fiscal em 2017, em sede de IRC. Como se explica, de forma detalhada, “o MGAM reconheceu impostos diferidos ativos de 808 milhões de euros, em conformidade com as normas e a legislação aplicáveis”, realçou.

Ainda sobre a situação fiscal, acrescentou que “cumprindo, de forma leal e irrepreensível, a legislação em vigor, e para que não haja qualquer dúvida sobre matéria fiscal, já depois do plano de fecho de contas, o MGAM decidiu solicitar uma inspeção tributária voluntária com o objetivo de fazer reproduzir no seu controlo interno todas as conclusões e determinações que se venham a apurar”.

Fundada em 1840, a Associação Mutualista Montepio é a maior associação e maior mutualidade portuguesas com mais de 620 mil associados.