Associação Mutualista confirma Nuno Mota Pinto no Montepio

Em comunicado a Associação Mutualista, dona do Montepio Geral diz que na sequência do plano da parceria de desenvolvimento da instituição financeira da economia social, que decorre do Memorandum de entendimento assinado com a SCML em Junho de 2017, “torna-se indispensável a criação de condições para a sua operacionalização. Nesse sentido, os parceiros envolvidos têm vindo a dar passos importantes na concretização da estratégia anunciada”.

Nuno Mota Pinto foi convidado e já aceitou presidir à Comissão Executiva da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), afirma a entidade liderada por Tomás Correia, confirmando a notícia avançada em primeira-mão pelo Jornal Económico.

José Félix Morgado sai do Montepio, tal como já tinha noticiado o Jornal Económico.

O até agora Diretor Executivo e membro do board do Banco Mundial, iniciará as suas funções logo que, nas próximas semanas sejam cumpridos os tramites estatutários, legais e regulamentares.

“A escolha reúne o consenso da estrutura acionista e adequa-se ao perfil requerido para a execução da estratégia definida no sentido de dar cumprimento aos objetivos de transformação da CEMG na Instituição Financeira Portuguesa de referência para a economia social”, diz a instituição dona da Caixa Económica.

O até agora Diretor Executivo e membro do board do Banco Mundial, Nuno Mota Pinto trabalhou na última década nas áreas de financiamento para o desenvolvimento, globalização, redução da pobreza, estratégias nacionais e desafios globais e abordagens às crises económicas e financeiras, especialmente no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional (FMI).

Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, iniciou a sua carreira na banca na década de 90 e foi membro de órgãos sociais de diversas câmaras de comércio internacionais e associações profissionais e industriais. É membro do Grupo Consultivo do Departamento de Economia da Universidade de Coimbra e do Grupo Consultivo do Programa de Parceria para o Desenvolvimento da Fundação Calouste Gulbenkian.