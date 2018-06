Associação de vítimas de Pedrógão afirma que resposta de emergência chegou mas falta o resto

A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) afirmou este sábado que a reconstrução é efetiva, mas faltam respostas para os problemas do interior, para não se voltar ao território que existia antes de junho de 2017.

“As respostas que chegaram – e chegaram – foram respostas àquilo que era de emergência. Temos um território devastado, população muito diminuída na sua autoestima e posses, e a resposta chegou. Há reconstrução de casas, mas o território não perdeu só habitações, não perdeu só animais, não perdeu só anexos”, alertou a presidente da AVIPG, Nádia Piazza, que falava aos jornalistas na sede da associação, à margem da apresentação de vários projetos apoiados pelo Fundo de Apoio às Populações e à Revitalização das Áreas Afetadas pelos Incêndios.

Segundo Nádia Piazza, está “tudo” por fazer no que toca a uma resposta estruturada para garantir que o território afetado pelo grande incêndio de Pedrógão Grande não regresse ao estado em que estava antes do incêndio. “Voltemos ao dia 16 de junho [um dia antes do incêndio] e estava tudo por fazer, antes de o fogo passar. O problema do interior de Portugal é de pobreza, de falta de oportunidade, que passa por ordenamento do território, que passa por trazer investimento sério, concreto, público e privado” para o interior, defendeu.